اليوم السابع
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سول تلقى القبض على كورى شمالى بعد عبوره الحدود بين البلدين

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:27 ص
سول تلقى القبض على كورى شمالى بعد عبوره الحدود بين البلدين جيش كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنه ألقى القبض على كوري شمالي بعد عبوره الحدود شديدة التحصين بين البلدين، في محاولة انشقاق نادرة على ما يبدو وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه تم العثور على هذا الشخص صباح الثلاثاء بالقرب من نقطة تفتيش على الجانب الشرقي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، مما أطلق عملية بحث عاجلة.

وقالت الهيئة في بيان "لقد احتجزنا هذا الشخص المجهول ونجري تحقيقا".

جاء العبور النادر للحدود في الوقت الذي أدت فيه إجراءات العزل العام في كوريا الشمالية إلى تراجع عدد المنشقين الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق العام الماضي.

وقال وزير الوحدة لي إن-يونج إن نحو 200 كوري شمالي استقروا في الجنوب العام الماضي بانخفاض حوالي 80 في المئة عن عام 2019، معللا ذلك بإغلاق كوريا الشمالية لحدودها في يناير 2020.

 


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