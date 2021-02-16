اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:19 م
رئيس الوزراء يتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث يشهد بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى والمحاكاة لطراز الطائرة إيرباص A320 neo.
 
 
 
 

رئيس الوزراء

اكاديمية الطيران

مصطفى مدبولى

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