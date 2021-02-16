رئيس الوزراء يتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث يشهد بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى والمحاكاة لطراز الطائرة إيرباص A320 neo.
رئيس الوزراء يتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريبالثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:19 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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