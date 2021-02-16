رئيس القابضة للمطارات يهنئ الرئيس الجديد للمجلس الأفريقى للمطارات

كتب أحمد مصطفى

تقدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتهنئة لإيمانويل شافيز الرئيس الجديد للمجلس الأفريقي للمطارات، خلفا لمحمد زهير العفير الرئيس السابق للمجلس، متمنيا مزيدا من النجاح والتوفيق لمجلس المطارات الأفريقي تحت رئاسة إيمانويل شافيز لما فيه مصلحة مطارات القارة الأفريقية.

من ناحية أخرى، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.