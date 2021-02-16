دراسة: 23 مقاطعة إسبانية فقدت أكثر من نصف سكانها منذ عام 1950

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن 46٪ من الأراضى الإسبانية فقدت أكثر من نصف سكانها، وبالتالى وزنها الاقتصادى منذ عام 1950، وتؤثر هذه الخسارة على 23 مقاطعة، حيث أصبحت "إسبانيا خالية من السكان"، وفقًا لدراسة أجراها معهد فونكاس Funcas.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المقاطعات الإسبانيا التى أصبحت خالية من السكان هى المقاطعات التسعة التي تضم كاستيلا وليون، وثلاثة مجتمعات من أراجون المتتمتعون بالحكم الذاتى، واثنان من اكسترامادورا، وأربعة من كاستيلا دا لا مانتشا.

ويكشف التقرير أن معدل النمو السنوى التراكمى للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1950 كان أقل بمقدار نقطة مئوية واحدة من المتوسط ​​الوطني في سبع من هذه المقاطعات (سوريا ، أفيلا ، كوينكا ، زامورا ، بلنسية ، سيغوفيا وأورينس) ونصف نقطة في أخرى، سبعة (سالامانكا ، ليون ، لوغو ، باداخوز ، هويسكا ، تيرويل وسيوداد ريال).

قبل 70 عامًا ، كانت المقاطعات الـ 23 تمثل 34.1 ٪ من السكان الإسبان ، بما في ذلك العواصم والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 50000 نسمة ، وولدت 26.7 ٪ من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، مع 33.5%، في عام 2019 ، استضافت هذه المقاطعات نفسها 18.1٪ من إجمالي سكان البلاد، وأنتجت 16.1٪ من إجمالي الناتج المحلي وساهمت فقط بـ 17٪ من العمالة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر الديمجرافية والاقتصادية، حدثت قبل كل شيء، من الخمسينيات إلى الثمانينيات، منذ عام 1991 تم الكشف عن استقرار سكاني مع زيادة طفيفة في العقد الأول من هذا القرن.

ويعتبر الشباب والأشخاص الذين يبحثون عن وظائف أكثر ما يلجأ إلى ترك البلاد، مما يؤدى إلى شيخوخة الدولة الأوروبية، بمعدلات تقارب 10% فوق المتوسط الإسبانى.

تتكون إسبانيا الخالية من السكان والتي تعاني من الركود من تلك المقاطعات التي فقدت جيرانها لكنها تحتفظ حاليًا بوظائف وشباب. هم الباسيتي وسيوداد ريال وباداخوز وكاسيريس وقرطبة وجيان. على الرغم من أن هذه المجموعة لديها اقتصاد ضعيف نظرًا لضعف وزن القطاع الصناعي وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة المرتفعة.