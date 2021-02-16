اليوم السابع
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حكاية سيدة الخير بدمياط الجديدة.. توزع وجبات جاهزة وتساعد المحتاجين

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:00 ص
حكاية سيدة الخير بدمياط الجديدة.. توزع وجبات جاهزة وتساعد المحتاجين الوجبات أثناء طهيها
دمياط - معتز الشربينى

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"اعمل الخير وساعد، وبلاش تعيش لنفسك لعل عمل الخير هذا هو المنجى".. بهذه الكلمات بدأت نسمة حمدى كلامها، مؤكدة أن حب الخير هو عطية من الله لا يمنحها لأى شخص إلا الأشخاص الذين يخلصون فى العطاء ويرغبون فى مساعدة غيرهم.

والتقى "اليوم السابع" بنسمة حمدى سيدة الخير بدمياط الجديدة، وهى سيدة ذاع صيتها فى حب الخير ومساعدة الآخرين من سكان دمياط الجديدة.

وقالت نسمة لـ "اليوم السابع": أنا بساعد أى حد محتاجنى أكون جنبه، مش بس تقديم وجبات للمحتاجين أو المتعففين، ولكن بنقدم وجبات وإعانات مالية وعلاج وكشف للمحتاجين وغير قادرين على الذهاب للأطباء، وبجهز وجبات فى منزلى، وبدأت بتجهيز 10 وجبات من أبسط أنواع الطعام، ثم تزايد العدد إلى 20 وجبة توزع على الفقراء والمحتاجين ومرضى كورونا.

وذكرت: بدأ أهل الخير مساهمتهم معنا فى توفير وجبات يتم تجهيزها وخاصة فى المناسبات ، وبيتى مفتوح لأى شخص بحس انه محتاج مساعدة ، ويمكن توفير علاج للمرضى الغير قادرين على شراء الأدوية من بعض الصيدليات  .

وأضافت نسمة ، سعيدة جدا بعمل الخير وتجهيز الوجبات وبساعد أنا وجيرانى فى عمل الوجبات وتوزيعها على أهل الخير من عمال النظافة والمسنين ، والغير قادرين على خدمة أنفسهم ، واشارات أنها قررت توفير وجبات يومية لأهل الخير فى رمضان ، وذلك بمساعدة المتبرعين. 

وأضافت نسمة حمدى اتمنى أن يكون فى كل قرية ومركز بيت الخير ومكان لإطعام المتعففين ومساعدة المحتاجين من اهالينا . 

الأرز-بلبن-يوزع-مع-الوجبات-للمحتاجين
 
الوجبات-المجهزة-للمحتاجين
 
الوجبات-بعد-تجهيزها
 
طهى-الوجبات-للمحتاجين-والمتعففين

دمياط

نسمة تساعد المحتاجين والمتعففين

نسمة حمدى

دمياط الجديدة

حب الخير

مساعدة الاخرين

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