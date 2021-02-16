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جريمة هزت مدينة السلام.. شاب يقتل شقيقه بطعنة فى القلب بسبب "كوتش"..فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:49 ص
جريمة هزت مدينة السلام.. شاب يقتل شقيقه بطعنة فى القلب بسبب "كوتش"..فيديو موقع قتل شاب لشقيقه الأكبر بالسلام
كتب أحمد حسنى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع حادث قتل شاب لشقيقه الأكبر بمنطقة "اسبيكو" بمدينة السلام، بعد أن نشبت مشاجرة الشقيقان للخلاف على "كوتش"، حاول فيها المتهم الاستعانة بسلاح أبيض "سكين" لتهديد شقيقه، إلا أنه أصاب شقيقه الأكبر بطعنة نافذة فى صدره، انتقل على إثرها لمستشفى السلام، قبل أن يفقد حياته على الفور.

 
وأدلى المتهم بقتل شقيقه أثناء مشاجرة معه فى مدينة السلام، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، حيث أكد أنه لم يكن يقصد قتل شقيقه، موضحا أن المجنى عليه تعدى عليه ونسبت مشاجرة بينهما قام على إثرها باستخدام " السكين" فى محاولة لتهديده، إلا أنه لم يستطع التحكم فى أعصابه خلال المشاجرة، ولم يتذكر شىء إلا بعد سقوط شقيقه غارقٍ فى دمائه.
 

كانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

ومن خلال الفحص تبين إن المتهم تشاجر مع شقيقه  قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته فى الحال، وفر المتهم هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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