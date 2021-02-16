جامعة دمياط تبحث تدريب 50 متدربا من الأوقاف

دمياط معتز الشربينى

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وبحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، وتم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة خضر جامعتك لتزيين الجامعة وإضفاء الطابع الجمالي عليها تمهيدا لنقل إدارة الجامعة وبعض الكليات إلى مقر الجامعة الجديد.

كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد معايير مسابقة أفضل جامعة خضراء صديقة للبيئة وكذلك مسابقة أفضل جامعة في تنفيذ مشروع مرتبط مع المجتمع والتى أعلنت عنها وزارة التعليم العالي

وأكد نائب رئيس الجامعة أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في جميع الكليات استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي والنصف الثاني، وتوفير غرفة عزل بالكليات وتجهيزها والامكانيات اللازمة والاهتمام بنشر الوعي البيئي والصحي بين الطلاب.

كما ناقش الاجتماع بروتوكول التعاون بين جامعة دمياط ومديرية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات بكليات الجامعة في مجال اللغة العربية وعلم الاجتماع والإعلام وكليه الآداب وكذلك برنامج الإرشاد النفسي بكلية التربية وذلك بحضور 50 متدربا تابعين لمديرية الأوقاف.

وأكد نائب رئيس الجامعة ضرورة تشكيل مجموعة عمل من خريجي الجامعة للمشاركة في حملة تسويقية للمنتجات الحرفية التي تشتهر بها محافظه دمياط، وناقش الاجتماع خطة كليه التربية بدمياط في تدريب معلمي العلوم والرياضيات وتأهيلهم للتدريس بمدارس اللغات التجريبية وذلك ضمن خطه في الكلية للمشاركة المجتمعية وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء خدمة المجتمع من الكليات اهمية متابعة الأزمات والكوارث واعمال الصيانة بالمباني وتشكيل وحدة الخريجين لمتابعة الانشطة والمستجدات بالكليات المختلفة.