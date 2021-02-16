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تفاصيل مقتل مزارع على يد راعى أغنام بالشرقية.. فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:41 م
تفاصيل مقتل مزارع على يد راعى أغنام بالشرقية.. فيديو أسرة الضحية
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم " تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة حول مقتل مزارع متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر، على يد شاب يرعى أغنام، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، عقب ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجنى عليه بإحدى قرى مركز أبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أبوحماد، باستقبال المستشفى المركزى لمزارع فى عقده الرابع مقيم بأحدى قرى المركز جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح طعنى بالصدر.

وبالانتقال وإجراء الفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وشاب فى العقد الثانى من عمره؛ راعى أغنام والذى ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجنى عليه، قام على أثرها الأخير بطعن المجنى عليه ما أدى لوفاته ولاذ بالفرار.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.

 


راعي غنم يقتل مزارع

الشرقية

مركز أبو حماد

اخبتار الشرقية

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