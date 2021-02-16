"تعليم الإسكندرية" تشكل لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

الإسكندرية - جاكلين منير

تابع الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى أعمال لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، التى شكلتها الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور عضو من الإدارة العامة للامتحانات، وعضو من الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وقد صرح الدكتور محمد سعد فى بيان صادر له اليوم ، أن لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية بدأت أعمالها أمس الأحد، بمدرسة نبوية موسى الثانوية بإدارة وسط التعليمية، بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الإدارات التعليمية بالإسكندرية .

وفى سياق متصل، أشار سعد إلى أن عدد المتقدمين من إدارة وسط التعليمية 176 متقدما، وعدد المتقدمين من إدارة الجمرك 6 وشرق 55 والمنتزة ١109 غرب 26 العامرية 102 البرج 122 العجمى 206 مطروح 16 متقدما.

وتجرى المقابلات يوميا ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم، وأكد سعد أن غايتنا دائما هى توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين.

وحث الدكتور محمد سعد الحضور على ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إتمام الامتحانات بشكل مثمر، مؤكدا دور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية، وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون لتنفيذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخول وخروج الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، لاتمام الامتحانات بشكل يرضى الطلاب وأولياء أمورهم، لافتا إلى أنه تم إتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.