اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على حالة الطقس بالطريق الصحراوى الشرقى للصعيد

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:48 م
تعرف على حالة الطقس بالطريق الصحراوى الشرقى للصعيد
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد اليوم السابع فى بث مباشر حالة الطقس وحركة السير على الطريق الصحراوى الشرقى طريق الصعيد.
 
ورصد اليوم السابع انتظام حركة سير المركبات، على الطريق ولكن ليس بالصورة الطبيعية نتيجة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الجو.
 
وشهد الطريق الصحراوى الشرقى طريق الصعيد تكاثر للسحب على الطريق مع سقوط متقطع للأمطار القليلة ووضوح الرؤية ونشاط للرياح.
 
أصدر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، خاصة فى ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح والرمال المثيرة للأتربة على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، فى الفترة من 14 إلى 18 فبرابر الجارى.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

حالة الطقس

التقلبات الجوية

طقس بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور ينشر خدماته بكافة الطرق ضمن خطة محكمة للتعامل مع الأمطار.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:16 م

شمال سيناء تعلن حالة الطوارئ استعدادا للأمطار والسيول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:09 م

احذروا.. انخفاض آخر بدرجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة ورعدية وعواصف.. الصغرى بالقاهرة 6 درجات وسانت كاترين 2 تحت الصفر.. صقيع على المزروعات شمال الصعيد وثلوج بسيناء.. واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 6 أمتار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:01 م

تباطؤ حركة السيارات بشارع التسعين بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:48 م

تعرف على حركة المرور وسط الأمطار وسوء الطقس أعلى كوبرى أكتوبر..صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة