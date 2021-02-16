تعرف على حالة الطقس بالطريق الصحراوى الشرقى للصعيد

رصد اليوم السابع فى بث مباشر حالة الطقس وحركة السير على الطريق الصحراوى الشرقى طريق الصعيد.

ورصد اليوم السابع انتظام حركة سير المركبات، على الطريق ولكن ليس بالصورة الطبيعية نتيجة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الجو.

وشهد الطريق الصحراوى الشرقى طريق الصعيد تكاثر للسحب على الطريق مع سقوط متقطع للأمطار القليلة ووضوح الرؤية ونشاط للرياح.