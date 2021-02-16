تعرف على حالة الطقس بالطريق الصحراوى الشرقى للصعيد

رصد اليوم السابع فى بث مباشر حالة الطقس وحركة السير على الطريق الصحراوى الشرقى طريق الصعيد.
ورصد اليوم السابع انتظام حركة سير المركبات، على الطريق ولكن ليس بالصورة الطبيعية نتيجة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الجو.
وشهد الطريق الصحراوى الشرقى طريق الصعيد تكاثر للسحب على الطريق مع سقوط متقطع للأمطار القليلة ووضوح الرؤية ونشاط للرياح.
أصدر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، خاصة فى ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح والرمال المثيرة للأتربة على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، فى الفترة من 14 إلى 18 فبرابر الجارى.
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