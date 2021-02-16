تراجع الصادرات الإيطالية بنسبة 9.7% فى العام الماضى

فاطمة شوقى

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات) اليوم، الثلاثاء، تراجعا فى حجم الصادرات الإيطالية فى العام الماضي بنسبة 9.7%، وذلك على الرغم من بوادر التعافي السريع في النصف الثاني من العام، بعد الانهيار المسجل في شهرى مارس وأبريل بسبب الإغلاق الشامل لتفشي جائحة كورونا.

وتفيد البيانات، بأن الواردات انخفضت بنسبة 12.8% في عام 2020، والتي أرجعت ثلث حجم الانكماش في الصادرات إلى انخفاض مبيعات السلع الرأسمالية إلى جميع الأسواق الرئيسية، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وسجلت الصادرات الى دول الآسيان والأوبك وفرنسا والمملكة المتحدة التراجع الأكبر، بينما كان الانخفاض محدودا إلى الصين.

وأشار تقرير معهد الإحصاء إلى أنه “على الرغم من الانكماش الاقتصادي في ديسمبر 2020، فإن ديناميكيات التصدير في الربع الرابع إيجابية مقارنة بالربع الثالث بزيادة قدرها 3.3%، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مبيعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، بينما زادت الواردات فى نفس الفترة بنسبة 4.3%.