تحريات مباحث الجيزة: "نصاب السيارات" استولى على 23 سيارة وباعها بأوراق مزيفة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مالك مكتب استئجار السيارات، المتهم بالنصب على عملائه، وبيع سياراتهم بعقود مزيفة، متورط فى الاستيلاء على 23 سيارة ملاكي فارهة، وحرر كل ضحية محضرا منفصلا ضد المتهم، ليصل عدد البلاغات إلى 23 بلاغا، في الوقت الذي ما زال فيه عدد من عملاء المتهم لم يكتشفوا تعرضهم للنصب، وأن عدد البلاغات مرشح للزيادة.

واستغل المتهم إقبال الضحايا على المكتب الخاص به، لتأجير سياراتهم له، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها شهريا، وباع السيارات بعد تزوير الأوراق الخاص بملكيتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من عدد من الأشخاص، يفيد تعرضهم للنصب، على يد مالك مكتب لاستئجار السيارات، وذكروا فى بلاغاتهم، أن المتهم استأجر منهم سيارات ملاكي، مقابل مبلغ مالي يحصلون عليه شهريا، إلا أنهم فوجئوا بتعرضهم للنصب، وبيع المتهم للسيارات، بواسطة عقود بيع مزيفة.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لصحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.