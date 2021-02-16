بريطانيا تطلق خدمة Vaxi Taxi لتوفير لقاحات كورونا بسيارات الأجرة

ندى سليم

أطلقت السلطات الصحية البريطانية، خدمة جديدة لتلقى تطعميات لقاحات كورونا داخل سيارات الأجرة" التاكسى"، لتخفيف حدة الزحام بين المواطنين والقضاء على طوابير الانتظار لتلقى جرعات اللقاحات، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.



خدمة تاكسى اللقاح احدث وسيلة لتطعيم البريطانين فى لندن

وخططت الصحة البريطانية إلى استخدام وسائل النقل كبديل لعيادات اللقاحات، من خلال إطلاق برنامج Vaxi Taxi، ضمن توفير مراكز بديلة للقاحات في المراكز الدينية والمجتمعية في جميع أنحاء العاصمة، بتمويل من مؤسسة Covid Crisis Rescue ، والتي تسهدف تطعيم ملايين البريطانين في اقرب وقت للمحاولة في السيطرة على منحنى الإصابات بالفيروس التاجى.



سيارات الاجرة لتطعيم لقاحات كورونا

ويعتمد برنامج Vaxi Taxi، على تناول لقاحات كورونا داخل سيارات الأجرة من خلال التنقل بالعديد من المدن والأحياء وسط لندن.

وقالت الدكتورة شارون ريموند ، مديرة المؤسسة، أنها تستهدف إنشاء عيادات تطعيم مؤقتة في جميع أنحاء لندن من خلال دعم أسطول من Vaxi Taxis ، حيث تعمل مراكز التطعيم المؤقتة على طمأنة المواطنين من تناول جرعات اللقاح في مناطق بعيدة عن العيادات الطبية التي تشعرهم بالفزع والرهبة من تناول الجرعات.



فاكسى تاكسى لتطعيم ذوى الاعاقة بشوارع لندن

وتم الاستعانة بسيارات الأجرة لجلب المعدات من المستشفيات إلى العيادات المنبثقة، حيث تمكنك خدمة سيارات الأجرة من تطعيم المرضى على الكراسى المتحركة وذوى الإعاقة بديلا من الذهاب للعيادات الطبية.

وتستهدف اسطول سيارة الأجرة لتطعيم لقاحات كورونا جلب المرضى الذين يواجهون صعوبات في وسائل النقل الخاصة أو قد لا يتمكنون من الوصول إليها، لسرعة تناولهم اللقاح .