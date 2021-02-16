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بابا الفاتيكان يحيى ذكرى "شهداء مصر بليبيا" بـ3 كلمات: شعب الله الأمين

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:50 م
بابا الفاتيكان يحيى ذكرى "شهداء مصر بليبيا" بـ3 كلمات: شعب الله الأمين بابا الفاتيكان
كتبت رباب فتحى

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بعث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان برسالة مصورة في الذكرى السادسة لقتل 21 من المسيحيين الأقباط الأرثوذكس في ليبيا على يد تنظيم داعش، وقال إنهم قديسين جميع المسيحيين ، وهم شعب الله الأمين.

وقال البابا فى رسالته: "اليوم هو اليوم الذي أحمله فى قلبي ، في فبراير 2015. أحمل في قلبي معمودية الدم ، أولئك الواحد والعشرون رجلاً الذين عمدوا كمسيحيين بالماء والروح ، وفي ذلك اليوم أيضًا تعمدوا بالدم."

وأكد البابا "إنهم قديسينا ، قديسي جميع المسيحيين ، قديسين من جميع الطوائف والتقاليد المسيحية". "هم أولئك الذين سلخوا حياتهم بدم الحمل ، هم ... من شعب الله ، شعب الله الأمين."

وقال موقع "سي نيوز" إنه تم أحياء ذكرى هذه المناسبة يوم الجمعة في حدث على الإنترنت ، شهد حضور قداسة البابا تواضروس الثاني. كما حضر رئيس الطائفة الأنجليكانية ، رئيس الأساقفة جوستين ويلبي من كانتربري ، إلى جانب العديد من الشخصيات المرموقة الأخرى.

تحدث البابا فرانسيس أكثر عن حياتهم ، وأوضح أن هؤلاء المسيحيين الـ 21 الذين "شهدوا ليسوع المسيح" هم "رجال عاديون" ذهبوا إلى الخارج لإعالة عائلاتهم.

وأضاف أهم "رجال عاديون ، آباء لعائلات ، رجال يرغبون في إنجاب الأطفال ؛ رجال لديهم كرامة العمال ، الذين لا يسعون فقط إلى جلب الخبز إلى المنزل ، ولكن لإعادته إلى المنزل بكرامة في العمل ".

قال البابا: "ذبحت حناجرهم بوحشية داعش ، ماتوا وهم يقولون ، 'يا رب يسوع!' ، معترفين باسم يسوع".

وأشار البابا فرانسيس إلى أنه على الرغم من أن وفاتهم على الشاطئ في سرت كانت مأساة ، إلا أن هذا الشاطئ "بورك بدمائهم". وأضاف أنه من الصحيح أكثر أنه "من بساطتهم ، ومن إيمانهم البسيط ولكن الثابت ، فقد تلقوا أعظم هدية يمكن أن يحصل عليها المسيحي: الشهادة ليسوع المسيح حتى خسارة  حياتهم."

وأعرب البابا عن امتنانه لله على هبة هؤلاء "الإخوة الشجعان" ، وشكر الروح القدس لمنحهم "القوة والثبات" للاعتراف بيسوع حتى عند سفك دمائهم.


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