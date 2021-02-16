بابا الفاتيكان يحيى ذكرى "شهداء مصر بليبيا" بـ3 كلمات: شعب الله الأمين

كتبت رباب فتحى

بعث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان برسالة مصورة في الذكرى السادسة لقتل 21 من المسيحيين الأقباط الأرثوذكس في ليبيا على يد تنظيم داعش، وقال إنهم قديسين جميع المسيحيين ، وهم شعب الله الأمين.

وقال البابا فى رسالته: "اليوم هو اليوم الذي أحمله فى قلبي ، في فبراير 2015. أحمل في قلبي معمودية الدم ، أولئك الواحد والعشرون رجلاً الذين عمدوا كمسيحيين بالماء والروح ، وفي ذلك اليوم أيضًا تعمدوا بالدم."

وأكد البابا "إنهم قديسينا ، قديسي جميع المسيحيين ، قديسين من جميع الطوائف والتقاليد المسيحية". "هم أولئك الذين سلخوا حياتهم بدم الحمل ، هم ... من شعب الله ، شعب الله الأمين."

وقال موقع "سي نيوز" إنه تم أحياء ذكرى هذه المناسبة يوم الجمعة في حدث على الإنترنت ، شهد حضور قداسة البابا تواضروس الثاني. كما حضر رئيس الطائفة الأنجليكانية ، رئيس الأساقفة جوستين ويلبي من كانتربري ، إلى جانب العديد من الشخصيات المرموقة الأخرى.

تحدث البابا فرانسيس أكثر عن حياتهم ، وأوضح أن هؤلاء المسيحيين الـ 21 الذين "شهدوا ليسوع المسيح" هم "رجال عاديون" ذهبوا إلى الخارج لإعالة عائلاتهم.

وأضاف أهم "رجال عاديون ، آباء لعائلات ، رجال يرغبون في إنجاب الأطفال ؛ رجال لديهم كرامة العمال ، الذين لا يسعون فقط إلى جلب الخبز إلى المنزل ، ولكن لإعادته إلى المنزل بكرامة في العمل ".

قال البابا: "ذبحت حناجرهم بوحشية داعش ، ماتوا وهم يقولون ، 'يا رب يسوع!' ، معترفين باسم يسوع".

وأشار البابا فرانسيس إلى أنه على الرغم من أن وفاتهم على الشاطئ في سرت كانت مأساة ، إلا أن هذا الشاطئ "بورك بدمائهم". وأضاف أنه من الصحيح أكثر أنه "من بساطتهم ، ومن إيمانهم البسيط ولكن الثابت ، فقد تلقوا أعظم هدية يمكن أن يحصل عليها المسيحي: الشهادة ليسوع المسيح حتى خسارة حياتهم."

وأعرب البابا عن امتنانه لله على هبة هؤلاء "الإخوة الشجعان" ، وشكر الروح القدس لمنحهم "القوة والثبات" للاعتراف بيسوع حتى عند سفك دمائهم.