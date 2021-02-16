اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انطلاق جنازة رئيس الأرجنتين الراحل كارلوس منعم بمشاركة الألاف

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 ص
انطلاق جنازة رئيس الأرجنتين الراحل كارلوس منعم بمشاركة الألاف جنازة الرئيس الأرجنتينى الراحل كارلوس منعم
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك ألاف الأرجنتينيين فى جنازة الرئيس الراحل كارلوس منعم، والذى وافته المنية يوم الأحد الماضى، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.

وانطلقت الجنازة من مبنى الكونجرس فى الأرجنتين، حيث ألقى العديد من المواطنين نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان، قبل نقله إلى مثواه الأخير

وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999. وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.

ابنة الرئيس منعم تلقى نظرة الوادع على جثمانه
ابنة الرئيس منعم تلقى نظرة الوادع على جثمانه
ابنة كارلوس منعم تحتضن والدتها
ابنة كارلوس منعم تحتضن والدتها
أسرة كارلوس منعم تحيط بالنعش
أسرة كارلوس منعم تحيط بالنعش
ألاف الأرجنتينيين يلقون نظرة الوداع على جثمان رئيسهم السابق
ألاف الأرجنتينيين يلقون نظرة الوداع على جثمان رئيسهم السابق
التحية العسكرية لنعش الرئيس الأرجنتينى الراحل
التحية العسكرية لنعش الرئيس الأرجنتينى الراحل
جانب من الجنازة الرسمية للرئيس الأرجنتينى الراحل
جانب من الجنازة الرسمية للرئيس الأرجنتينى الراحل
جنازة رسمية للرئيس الأرجنتينى الراحل كارلوس منعم
جنازة رسمية للرئيس الأرجنتينى الراحل كارلوس منعم
لحظة خروج النعش من مقر الكونجرس الأرجنتينى
لحظة خروج النعش من مقر الكونجرس الأرجنتينى
نعش الرئيس منعم فى الطريق إلى مثواه الأخير
نعش الرئيس منعم فى الطريق إلى مثواه الأخير
نعش كارلوس منعم بعد الخروج من الكونجرس الأرجنتينى
نعش كارلوس منعم بعد الخروج من الكونجرس الأرجنتينى

 

 
 

 


الأرجنتين

كارلوس منعم

رئيس الأرجنتين

وفاة كارلوس منعم

جنازة كارلوس منعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة