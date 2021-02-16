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اليوم السابع: مشروعات الخير من قلب الإسماعيلية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 م
اليوم السابع: مشروعات الخير من قلب الإسماعيلية اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تغطية افتتاح الرئيس السيسى لمشروعات هامة بالإسماعيلية تحت عنوان:" الرئيس يفتتح عددا من المشروعات بمدن القناة والقاهرة والصعيد والدلتا ويوجه رسائل حاسمة: مشروعات الخير من قلب الإسماعيلية.. قضية النمو السكانى أمن قومى.. الدولة جادة ومخلصة فى مواجهة التحديات.. ونحتاج إلى 16 تريليون جنيه وده الرقم اللى يتناسب مع عدد السكان.. نقبل المعارضة من أى حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه.. تحسين أحوال المصريين مش بالثورة فقط.. قضايا مصر ليست حرية رأى وحرية تعبير.. نسعى للانتهاء من تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات.. نوجه التحية والتقدير للعاملين بالقطاع الصحى على ما قدموه.. وربنا كان موفقنا فى موضوع كورونا أكثر من دول كتير.

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اليوم السابع المطبوع

السيسى

التأمين الصحى الشامل

درجات الحرارة اليوم

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