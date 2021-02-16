اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:52 م
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النيابة تواجه متهما بالاتجار فى العملة بالتحريات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:00 م
النيابة تواجه متهما بالاتجار فى العملة بالتحريات أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تواجه النيابة العامة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها بالتحريات الأمنية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقاً للفحص المستندى 850 ألف ريال، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه  وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 


تجارة العملة

الاتجار بالنقد الأجنبي

النيابة العامة

قانون البنك المركزى

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