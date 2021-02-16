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النيابة تطلب سرعة تحديد هوية المتهمين بالشروع فى قتل شاب وسرقته فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:00 ص
النيابة تطلب سرعة تحديد هوية المتهمين بالشروع فى قتل شاب وسرقته فى 6 أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، بسرعة تحديد هوية المتهمين بالشروع فى قتل شاب بمدينة 6 أكتوبر وسرقته بالإكراه، تمهيدًا لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، للتحقيق معهم.
 
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالته. وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه "أحمد.ع" 23 عاما، خرج من شقته في الحى الرابع، لشراء بعض الأغراض، وفوجئ بشخصين يعترضان طريقه بالقرب من مسجد الخلفاء، ويطالبانه بتسليم هاتفه، تحت تهديد السلاح.
 
أضافت التحقيقات أن الشاب رفض أن يعطيهما الهاتف، ما دفع أحد الجناة لطعنه في الصدر، وفرا هاربين.
 
تم نقل الشاب المجنى عليه لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وتحرر محضر بالواقعة رقم 2252 جنح قسم ثان أكتوبر.
 
 

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