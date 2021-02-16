اليوم السابع
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النيابة تحيل المتهم بقتل والده بالخانكة للمستشفى النفسية للكشف على قواه العقلية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:32 م
النيابة تحيل المتهم بقتل والده بالخانكة للمستشفى النفسية للكشف على قواه العقلية كسر باب الشقة خلال محاولات إنقاذ الضحية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر أحمد البوشى، رئيس نيابة الخانكة، حبس "عبد الله م"، 30 عاما، المتهم بقتل والده باستخدام سكين مطبخ بمدينة الخانكة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب إحالته لمستشفى الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبى النفسى عليه لبيان مدى سلامة قواه العقلية،كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال جيران المتوفى.

وأدلى "عبد الله"، أنه يعيش مع أبيه بمدينة الخانكة، وأنه يعانى حالة نفسية، وسائت حالته خلال الأيام الأخيرة، وأنه كان يرى والده "المسيخ الدجال"، ويوم الواقعة دفعته هلاوسه إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وقام بطعن والده، الذى صرخ مستنجدا بالجيران الذين أبلغوا قوات الأمن على الفور.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، أن المتهم عقب طعن والده وذبحه بصالة الشقة وجلس فى حجرته ماسكا السكين، ولم يخرج منها حتى حضرت الأجهزة الأمنية وقامت بكسر باب الشقة ودخلت لمحاولة إنقاذ الضحية، ثم ألقت القبض على المتهم قبل محاولاته قتل نفسه، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة الخانكة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عامًا بالمعاش.

وانتقل العميد حمدى محمد مأمور قسم الخانكة، إذ تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى "عبد الله. م" 30 عاماً، يعاني من مرض نفسي، وقام بذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه، حتى أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 281 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة الخانكة.

وتبين من التحريات الأولية قيام نجل المجنى عليه ارتكب الواقعة في الساعة الثالثة فجراً واستل سكينا من المطبخ وذبح والده وحاول التخلص من حياته وتم إنقاذه فى اللحظات الأخيرة وبسؤال شقيقه الأكبر أكد أنه يعانى من مرض نفسي.


امن القليوبية

الخانكة

شاب يقتل والده بالخانكة

جريمة الخانكة

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