اليوم السابع
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المرور ينشر خدماته بكافة الطرق ضمن خطة محكمة للتعامل مع الأمطار.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:16 م
المرور ينشر خدماته بكافة الطرق ضمن خطة محكمة للتعامل مع الأمطار.. صور انتشار الخدمات المرور بكافة الطرق بسبب الامطار
كتب عبد الرحمن سيد

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في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة،  قامت الإدارة العامة للمرور بعمل خطة مرورية على الطرق السريعة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ووجه اللواء  محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.

كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء ، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية، وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000 ،وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

 

تمركز رجال المرور
تمركز رجال المرور

 

خدمات بالمحاور
خدمات بالمحاور

 

خدمات مرورية
خدمات مرورية

 

خدمات
خدمات

 

سيارات المرور بالطرق
سيارات المرور بالطرق

اخبار الحوادث

الإغاثة المرورية

الطرق السريعة

هطول امطار

إدارة المرور

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