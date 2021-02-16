المتهم بخطف حقائب السيدات فى المقطم يعترف أمام النيابة بارتكاب واقعة أخرى

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تم ضبطه في واقعة خطف حقائب السيدات بأسلوب المغافلة باستخدام سيارة في منطقة المقطم، أنه ارتكب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبطه بحوزته (مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة)، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتخلصه من الحقيبتين بإلقائهما بالطريق العام.

وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وقررا استعادتهما الحقيبتين وما بداخلهما من أوراق عقب العثور عليهما بمعرفة الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال توقفها بسيارتها بدائرة القسم فوجئت بأحد الأشخاص قام بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها وبداخلها (مبلغ مالى ، أوراق ومتعلقات شخصية) ولاذ بالفرار مستقلاً إحدى السيارات. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة).