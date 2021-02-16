المبعوث الأمريكى لليمن: يجب إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن

كتب أحمد عرفة

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن، متابعا: نعمل على زيادة الضغوط على القيادات الحوثية.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى اليمن، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، أن الحوثيين ما زالوا يخضعون لعقوبات وفق تصنيف الأمم المتحدة، مستطردا: أتطلع للعمل مع السعودية والحكومة اليمنية.

وتابع المبعوث الأمريكي لليمن: أتطلع للعمل مع السعودية والحكومة اليمنية والبمعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث لحل في اليمن، متابعا: نتطلع إلى مزيد من التنسيق مع الشركاء بشأن مساعدة اليمن.

وقال تيموثي ليندركينج: سنسعى لدفع الحل السياسي للأزمة اليمنية، موضحا أنه يجب التصدي للأزمة وتلبية الاحتياجات الأساسية في اليمن.

وقال المبعوث الأمريكي لليمن، إن هجمات الحوثيين ضد منشآت مدنية بالسعودية لا تظهر انخراطا بالسلم.