الغيوم تكسو سماء الأقصر والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، تجمعات للغيوم فى مختلف أنحاء المحافظة، فيما رفعت المحافظة، درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول أمطار غزيزة حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن جانبه، أكد محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأشار الشامى لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

وأضاف الشامى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.

ومن جانبها توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس، اليوم الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية، كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .



الغيوم المنتشرة فى سماء الأقصر



تجمعات للغيوم فى سماء محافظة الأقصر والمحافظة تعلن رفع الطوارئ