الصحة الموريتانية: 22 إصابة جديدة بفيروس بإجمالى 16996

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 905 فحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد بيان وزارة الصحة الموريتانية تعافي 25 مصابًا من الفيروس، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة 16996، وإجمالي حالات الشفاء 16265، فيما يبلغ إجمالي الوفيات إلى 430 حالة.
الصحة الموريتانية: 22 إصابة جديدة بفيروس بإجمالى 16996الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:00 ص
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 905 فحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية.
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