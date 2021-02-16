اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:25 م
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السيطرة على حريق نشب فى أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية بقنا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:14 م
السيطرة على حريق نشب فى أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية بقنا السيطرة على الحريق
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، مساء اليوم، من السيطرة على حريق نشب في أشجار نتيجة الطقس السيئ بعد كمين البياضية بقنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، أخطارًا يفيد نشوب حريق في عدد من الأشجار بعد كمين البياضية بقنا وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


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