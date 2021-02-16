السيطرة على انفجار بخط المياه الرئيسى بجريس فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

سيطرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية على انفجار بخط المياه الرئيسي بقرية جريس، حيث تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، التعامل الفورى مع انفجار خط المياه.

وعلي الفور قامت الوحدة المحلية بجريس بقيادة وليد الورداني رئيس الوحدة بالتنسيق والتواصل الفوري مع فريق الطوارئ بعملية مياه الشرب والصرف الصحي بجريس لسرعة إصلاح الخط، وتم الكشف عن مكان الانفجار وسحب جميع المياة المتراكمة بالشارع الرئيسي.

وأوضح رئيس مدينة أشمون أنه تم السيطرة على الانفجار والانتهاء من إصلاح جميع الاعطال بالخط وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى وتم فتح الطريق أمام المواطنين دون أى مشاكل أو معوقات .