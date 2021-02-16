السكرتير المساعد لبنى سويف يتابع خطوط سير السيارات ببياض العرب بعد شكوى المواطنين

بنى سويف -هانى فتحى

اشتكى أهالى قرى ومناطق شرق النيل ببنى سويف، من عدم التزام السائقين بخط السير وتوجيه السيارات لنقل العاملين بالمناطق الصناعية.

من جانبه، كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، السكرتير العام المساعد ببحث شكوى عدد من المواطنين بقرى ببياض العرب والعلالمة والذين يتضررون من عدم التزام سائقى سيارات الأجرة "السرفيس" بخطوط السير، وتوجيه السيارات لنقل العاملين بمصانع المنطقة الصناعية بالمخالفة لخطوط السير، مما يشكل صعوبة للمواطنين فى حركتهم من وإلى بنى سويف المدينة.

وقام اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، يرافقه العميد خالد زكى مدير مشروع المواقف بالتوجه لمدخل المنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل، حيث تم استيقاف السيارات ومراجعة خطوط السير لبيان مدى الالتزام بخط سير السيارة، حيث تم سحب الكارتات الخاصة بالميكروباصات المخالفة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، بالتنيسيق مع الجهات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية ، لتكثيف الحملات المرورية لإجبار سائقى سيارات الأجرة والسيرفيس على الالتزام بخطوط السير المقررة، وفرض غرامات فورية على المخالفين، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لحركة المرور والسير بالمحافظة وتحقيق انضباط وسيولة مرورية بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .



السكرتير المساعد يتابع خط سير السيارات



السكرتير المساعد يتابع خطوط سير السيارات



السكرتير المساعد يتحدث مع أحد السائقين



السكرتير المساعد يتفقد خطوط سير السيارات بشرق النيل