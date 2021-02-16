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الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المبادرات الرئاسية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:45 ص
الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المبادرات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة، فيلما تسجيليا بعنوان: "أبواب العمل".

يستعرض الفيلم التسجيلى، المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة للحفاظ على صحة المواطنين مثل مبادرة فيروس سى، والكشف عن الأمراض السارية، ومبادرة علاج مليون مواطن أفريقى من فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، ومبادرة دعم صحة المرأة، وصولا إلى مبادرة الكشف عن تلاميذ المدارس والأطفال لمواجهة التقزم والانيميا والسمنة وغيرها من المبادرات الرئاسية، والتى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. 

يذكر أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشائها، وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

 

 


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اخبار الإسماعيلية

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