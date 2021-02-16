اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتفقد المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:53 م
الرئيس السيسى يتفقد المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية الرئيس السيسى يتفقد المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية
إبراهيم حسان

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية قبل قليل، داخل المجمع الطبى المتكامل فى محافظة الإسماعيلية، رفقة وزيرة الصحة والسكان وعدد من المسئولين.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح تفصيلى من وزيرة الصحة، والعاملين بالمجمع الطبي عن طبيعة عمل المجمع في خدمة المواطنين.

يذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.


الرئيس السيسى

المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

الإسماعيلية

التامين الصحى الشامل

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