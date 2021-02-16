اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: مستوى العنف فى أفغانستان غير مقبول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:01 م
الخارجية الأمريكية: مستوى العنف فى أفغانستان غير مقبول أفغانستان
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مستوى العنف في أفغانستان غير مقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، حررت القوات الأفغانية 42 شخصا من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن حركة طالبان في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وقال الجيش الأفغاني -اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت في عملية خاصة من تحرير 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن مسلحي طالبان في إقليم بغلان، مؤكدا إطلاق سراح 25 من أفراد الأمن و17 مدنيا من سجن طالبان خلال هذه العملية الأمنية.

وأضاف البيان، أن القوات نجحت في تحرير 6 جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيا و17 مدنيا مساء الاثنين، من سجن طالبان في عملية خاصة في إقليم بغلان، موضحا أن وحدة القوات الخاصة الأفغانية التابعة لقوات الكوماندوز دمرت سجن طالبان بالكامل، حيث تعد المرة الثانية التي تدمر فيها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سجون طالبان في بغلان وتنقذ المعتقلين.


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