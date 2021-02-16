البيت الأبيض: أول اتصال لبايدن مع زعيم فى المنطقة سيكون مع نتنياهو

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء، إن أول اتصال للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم في المنطقة سيكون مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد وقال للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير".