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الاتحاد التونسى للشغل: قلقون من الوضع بعد أزمة التعديل الوزراى والمأزق الدستورى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:18 م
الاتحاد التونسى للشغل: قلقون من الوضع بعد أزمة التعديل الوزراى والمأزق الدستورى تونس
كتب أحمد عرفة

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قال الاتحاد التونسي للشغل: "قلقون من الوضع بعد أزمة التعديل الوزراي والمأزق الدستورى"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب الاتحاد التونسي للشغل بالإسراع بفض المأزق الدستوري وإيجاد حل للأزمة.

وأضاف الاتحاد التونسي للشغل: أزمة التعديل الوزاري والمأزق الدستوري تسببا بشلل عام.

وتصاعد التوتر فى تونس بين الأقطاب الثلاثة..رئيس النهضة يواجه مصير"الإقصاء"باتساع حملة التوقيعات لسحب الثقة منه..الكنل البرلمانية: فشل فى إدراة المجلس وأدخل البلاد فى أزمة بتصارعه على الصلاحيات مع الرئيس..والمشيشي يتحدى الرئيس بإعفاء وزرائه من مناصبهم..سعيد يرد: خرق للدستورنا..الغنوشى يدفع بتونس لآتون الصراع مؤيدا خطوة المشيشى.

 

 


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