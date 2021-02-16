وذكر مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المحتجزين كانوا يقومون في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين في الخارج، وذلك تحت ستار العمل الخيري، مضيفا أنه تمت مصادرة وسائل اتصال وأجهزة كومبيوتر وناقلات معلومات منهم، فيما واجه المحتجزون تهمة المساعدة في النشاط الإرهابي.