استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ .. صور

يتواصل هطول الأمطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، وتعطل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، رغم سطوع الشمس في سماء مدن وقرى المحافظة .

كما استمر تعطل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، تحسبا لوقوع حالات غرق بين الصيادين ، مناشداً الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد .

وأعلن محافظ كفر الشيخ حالة الطوارئ بالمحافظة، ووجه غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية، متابعة أحوال الطقس، ومتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدن والقرى .