اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:36 م
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استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ .. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:10 م
استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ .. صور
كفر الشيخ – محمد سليمان

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يتواصل هطول الأمطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، وتعطل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، رغم سطوع الشمس في سماء مدن وقرى المحافظة .

كما استمر تعطل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، تحسبا لوقوع حالات غرق بين الصيادين ، مناشداً الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد .

وأعلن محافظ كفر الشيخ حالة الطوارئ بالمحافظة، ووجه غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية، متابعة أحوال الطقس، ومتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدن والقرى .

 

 

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كفر الشيخ

طقس

حركة الملاحة

صيادين

ميناء الصيد بالبرلس

الطقس

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