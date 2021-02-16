اتحاد المحامين العرب يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لإيقاف جرائم الحوثي

كتب إبراهيم قاسم

طالب اتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وصارم لوضع حد لاستمرار ارتكاب الجرائم من طرف مليشيات الحوثي على أرض اليمن، وإيقاف هجومها الغاشم على مأرب تغليبًا لمصلحة اليمن وشعبه.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب مكاوي بنعيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن الاتحاد يتابع باهتمام ما يجري على الأراضي اليمنية، ويسجل بامتعاض ما يرتكب من الجرائم على الأراضي اليمنية الطاهرة من طرف مليشيات الحوثي التي دأبت على انتهاك كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

وأدان المكاوي، الهجوم الحوثي على محافظة مأرب التأريخية الأهلة بملايين السكان وقصفها لمخيمات النازحين وما يترتب عليه من سقوط الكثير من الضحايا الأبرياء، وتجنيد المليشيات الحوثية للأطفال للزج بهم في ساحات هذه المعارك.

كما أدان قصف ميليشيات الحوثي لبيوت الله والتي كان أخرها مسجد القاسمي بالحديدة الذي تم تسويته بالأرض بصواريخ الكاتيوشا، وهدمها لجامع النهرين التاريخي الذي يتجاوز عمره 1300 عام، والهجوم المتكرر للحوثيين على مطار أبها الدولي بالطائرات المسيرة بهدف استهداف المدنيين".

وأضاف أمين عام المحامين العرب أن المليشيات الحوثية تعمد إلى تنصيب محاكم غير شرعية وغير نزيهة تفتقد أبسط قواعد المحاكمة العادلة وتصدر أحكامًا جائرة بالإعدام على مواطنين أبرياء.

وأشار المكاوي بنعيسى إلى أن مليشيات الحوثي ترتكب جرائمها دون الاكتراث لمناداة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بوقف القتال وإحلال السلم في أرجاء اليمن.

وندد الأمين العام للمحامين العرب، في ختام بيانه، بجرائم مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني التي تهدف إلى تنفيذ مخطط تقسيم اليمن وتشتيت شعبه المؤمن بالوحدة الوطنية، مؤكدًا تضامن الاتحاد مع الشعب اليمني ودولته وحكومته وبرلمانه الشرعيين.