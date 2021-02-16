إصابة 4 أفراد بولاية أوريجون الأمريكية بأعراض جانبية للقاحات كورونا

كتب محمود جلال

قال مسئولو الصحة في ولاية أوريجون الأمريكية إنهم يحققون فى أربع حالات آثار جانبية للقاحات كورونا تسمى "اختراق" لفيروس كورونا تم اكتشافها لدى الأفراد بعد أسبوعين من تلقيهم جرعتهم الثانية من اللقاحات، حيث تتراوح الأعراض من متوسطة إلى خفيفة، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



تم الإبلاغ عن اختراق فيروس كورونا في 4 أفراد بأمريكية تم تطعيمهم بالكامل

وأضاف مسئولو الصحة بالولاية أن مثل هذه الحالات عادية ومتوقعة، وقد ظهرت أثناء التجارب السريرية للقاحات كورونا وفى تلك الحالات، على الرغم من إصابة بعض المشاركين فى التجارب بـ كورونا، فقد قللت اللقاحات من شدة الفيروس القاتل.

وكانت حالات الآثار الجانبيى للقاحات فيروس كورونا التى حصلت على موافقة طارئة في الولايات المتحدة - أحدهما طورته شركتا فايزر بيونتيك والآخر بواسطة موديرنا تضمنت أعراض الألم والتورم في موقع الحقن والحمى، قشعريرة وصداع.

من جهة أخرى أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض CDC، أنه منذ بدء مبادرات التطعيم ، أبلغ العديد من المرضى عن تعرضهم لما يسمى بـ "ذراع كورونا" بعد تلقي اللقاح، بينما تم تحذير الآخرين الذين يأملون في تجنب أي آثار جانبية مزعجة بعدم تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مسبقًا، حيث يشعر الخبراء بالقلق أن القيام بذلك يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاحات.

ونبهت مراكز السيطرة إلى أنه إذا كنت تشعر بألم أو انزعاج بعد التطعيم، فتحدث إلى طبيبك حول تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين أو مضادات الهيستامين أو الأسيتامينوفين ، لأي ألم أو إزعاج قد تشعر به بعد أخذ اللقاح. يمكنك تناول هذه الأدوية لتخفيف الآثار الجانبية بعد التطعيم إذا لم يكن لديك أسباب طبية أخرى تمنعك من تناول هذه الأدوية بشكل طبيعي، لا ينصح بتناول هذه الأدوية قبل التطعيم بغرض محاولة منع الآثار الجانبية ، لأنه من غير المعروف كيف يمكن أن تؤثر هذه الأدوية على مدى فعالية اللقاح.

جدير بالذكر أن متوسط ​​الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة لمدة 7 أيام أعلى بكثير من 200000 في معظم شهر ديسمبر الماضى، بعد أن بلغت إجمالى الاصابات 250.000 ألف حالة في يناير الماضي، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز، بعد عودة الوباء مرة أخرى بعد تراجعه خلال فصل الصيف.

وكانت المتغيرات الجديدة بما في ذلك واحد تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة ويبدو أنه أكثر قابلية للانتقال وتم تسجيله بالفعل في أكثر من 30 ولاية، وسط مخاوف أن يؤدي إلى المزيد من الحالات والمزيد من الوفيات.

وسجلت الولايات الخمسين فى الولايات المتحدة بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا حالات مؤكدة لفيروس كورونا ليصل إجمالى الأعداد إلى مايقرب من 27640292 إصابة وما لا يقل عن 485336 حالة وفاة.