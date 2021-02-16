إصابة شخصين فى حريق مطعم بالمنصورة بسبب انفجار أنبوبة غاز.. صور

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة بنشوب حريق هائل بمطعم على شارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، وتبين إصابة شخصين من العاملين فى المكان، وكشف أحد العاملين أن الحريق نتيجة انفجار أنبوبة غاز داخل المطعم، وجاري السيطرة على الحريق وحصر التلفيات.

وتسبب الحريق فى حالة من الفزع والهلع للأهالي نتيجة صوت الانفجار والدخان الكثيف، وتم الدفع بسيارات إطفاء إضافية، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان تحسبا لأى خطر، وجاري تحرير محضر بالواقعة.