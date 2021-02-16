إصابة أكثر من 3 ملايين طفل بكورونا فى أمريكا منذ بدء انتشار المرض

واشنطن /أ ش أ/

ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن أكثر من 3.03 مليون طفل فى الولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء انتشار المرض.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن تقرير للأكاديمية قوله "الأسبوع الماضى وحده شهد تحديد إصابة 99 ألف طفل جديد من خلال الاختبارات الطبية فى الولايات المتحدة".

وأشارت (سى إن إن) إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8% فى إصابات الأطفال بالفيروس على مدار أسبوعين.. لافتة إلى أن الأطفال يمثلون 13% من جميع حالات الإصابة فى الولايات المتحدة.