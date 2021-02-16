إخلاء مؤقت لأهالى المناطق المنخفضة بوادى النطرون لمواجهة سوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية، المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، مشددا على انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس، بإخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الأمل "عفونة سابقاً " بوادي النطرون، ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم .

يذكر أن من المتوقع، أن تشهد محافظة البحيرة موجة من سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبله، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، والتى قد يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً .