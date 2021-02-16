أمن الشرقية: طالبتا الثانوية المختفيتين خرجتا للتنزه وعادتا صباح اليوم

واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالفحص حيث لم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد غيابهما، والتواصل مع أهليتهما قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة انتظاراً لعودتهما، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابهما جنائياً، وأقر والد إحدى الفتاتين بقيام ابنته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتم التوصل إلى مكان تواجد الفتاتين، وتبين أنهما خرجا للتنزه والفسحة بالزقازيق وعادتا صباح اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت تسلميهما لأسرتهما.