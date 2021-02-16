اليوم السابع
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أمن الشرقية: طالبتا الثانوية المختفيتين خرجتا للتنزه وعادتا صباح اليوم

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:34 م
أمن الشرقية: طالبتا الثانوية المختفيتين خرجتا للتنزه وعادتا صباح اليوم اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية- حمدى عبد العظيم

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة تغيب فتاتين بالشرقية، وهما كل من "ش ع م" و"أية ج ال " فى المرحلة الثانوية مقيمتين عزبة الجمالى التابعة لقرية ميت ربيعة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعى تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها - مقيمتان بمحافظة الشرقية، عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم فى العثور عليهما.

واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالفحص حيث لم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد غيابهما، والتواصل مع أهليتهما قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة انتظاراً لعودتهما، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابهما جنائياً، وأقر والد إحدى الفتاتين بقيام ابنته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتم التوصل إلى مكان تواجد الفتاتين، وتبين أنهما خرجا للتنزه والفسحة بالزقازيق وعادتا صباح اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت تسلميهما لأسرتهما.

 


الشرقية

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