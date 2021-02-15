وزير الكهرباء: فريق عمل من الشباب مهمته تلقى شكوى المواطن وحلها فى أسرع وقت

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك فريق عمل من الشباب بمكتب الوزير مهمته تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، كاشفا أنه حاليا تقوم الوزارة بدراسة أسباب شكاوى المواطنين للعمل على إزالتها وعدم تكرارها.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على متابعة جميع شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها من المنافذ المختلفة التى يتم استقبال الشكاوى من خلالها، موكدا أن مكتب خدمة المواطنين يعمل على مدار الساعة لحل لاستقبال وحل شكاوى المواطنين.

وأوضح شاكر أنه يتابع معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى ومدى سرعة الاستجابة وحل المشكلة، مشيرا إلى أن جميع العاملين على علم بمدى الاهمية التى يوليها القطاع لخدمة المواطن والاستجابة السريعة لشكوى المستهلك.