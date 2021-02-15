اليوم السابع
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وزارة الداخلية التركية تعتقل 718 شخصا فى الأوساط المؤيدة للأكراد

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:20 م
وزارة الداخلية التركية تعتقل 718 شخصا فى الأوساط المؤيدة للأكراد الشرطة التركية
كتب سمير حسنى

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تواصل السلطات التركية حملتها الممنهجة للانتقام من الأكراد، حيث اعتقلت وزارة الداخلية التركية 718 شخصا في الأوساط المؤيدة للأقلية الكردية فى البلاد.

واعتقلت السلطات التركية ما لا يقل عن 24 شخصًا، بمن فيهم أعضاء ومسؤولون تنفيذيون بحزب الشعوب الديمقراطي، خلال مداهمات نفذتها في خمس محافظات هي، شرناق، وأجري، وشانلي أورفا، وإيلازيج وديار بكر، وكان من بين المعتقلين مواطن أرسل أموالًا إلى شقيقه المعتقل بالسجون التركية.

وأوضحت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، أن الشرطة التركية اعتقلت 13 شخصًا في عدة مداهمات للمنازل بمقاطة دوغوبيازيت بمدينة أجري التركية، وكان من بين المعتقلين عضو حزب الشعوب الديمقراطي، طلخا قايا، ومدير الحزب بالمقاطعة، أحمد ياشميش، وممثل جمعية تضامن عائلات السجناء، جميل كوتش، وعضو مجلس البلدية رحيم جونان.

 


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الداخلية التركية

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