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هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. الإفتاء تجيب

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:23 م
هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. الإفتاء تجيب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أعادت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشر مقطع فيديو للإجابة على سؤال: هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: هذا السؤال يتكرر كثيراً والأصل فى الزواج أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وأن لا تكون هناك خلافات بين الزوجين.
 
وأضاف أمين الفتوى، لا يصح أن يبتعد الزوج عن زوجته لفترة طويلة حتى لا يضر بها فلا يصح التجنب والابتعاد، إلا لو كان هناك سبب قوى فلو عاد الزوج من سفره أو حدث الصلح بين الزوجين فليس واجبًا كتب كتاب جديد، فالزواج الأول مستمر ولا شيء فيه، منوها بأن هذا الأمر يختلف تماما عن مسألة الإيلاء.
 
وأوضح شلبي، بأنه يوجد شيء في الفقه الإسلامي يسمى الإيلاء، ومعناه أن الزوج يحلف ألا يقترب من زوجته لفترة 4 أشهر أو أكثر، ففي هذه الحالة لو تضررت الزوجة فترفع أمرها إلى القاضي فيخبره إما أن يعود فى حلفانه ويخرج عنه كفارة اليمين، أو إما أن يطلق فلو رفض أن يطلق ورفض أن يرجع إلى زوجته ففى هذه الحالة يطلق القاضي زوجته حتى يرفع الضرر عنها، وهذا ما يتعلق بأمر الإيلاء.
 

دار الافتاء

الايلاء

فتوى

مفتى الجمهورية

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