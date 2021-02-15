نائب محافظ بنى سويف يشهد ختام حملة مناهضة العنف القائم على النوع

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، السيد بلال حبش نائب المحافظ، لحضور اللقاء الختامى لحملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع، والتى نفذتها المحافظة برعاية وزارة التنمية المحلية، وذلك فى حضور شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من مسؤولى الجهات الشريكة فى تنفيذ الحملة من الأوقاف والكنيسة والتأمين الصحى والشباب والرياضة ومركز النيل للإعلام ومديرية الأمن ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية والشبابية.

وفى كلمته نقل السيد بلال حبش، تحيات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، للمشاركين فى الحملة التى نفذتها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، على مدار 16 يوما ،والتى تأتى فى إطار إستراتيجية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التى تعزًز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والذى تجسد بشكل واضح وملموس من خلال مشاركتها الفاعلة فى ثورة 30 يونية المجيدة وما تلاها من استحقاقات دستورية من انتخابات برلمانية شهدت مشاركة بناءة وتواجدا قويا،واستطاعت المرأة المصرية أن تحتل مكانة لائقة على خريطة الحياة السياسية والبرلمانية .

من جهتها أعربت شيماء كرم رئيس وحدة المرأة عن تقديرها للمحافظ لدعمه المتواصل لكافة الجهود والفعاليات التى تنظمها الوحدة ،مشيرة إلى أن الحملة التى أقيمت تحت"رعاية المحافظ" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف القائم على النوع ،للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ووقف كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواء العنف البدنى أو النفسى وغيره من المظاهر والسلوكيات المرفوضة.

وخلال اللقاء تم عرض جانب من الفعاليات التى تم تنظيمها وشملت التعريف بالحملة وأهدافها وعرض أنواع وأشكال العنف القائم على التمييز ، حيث تم عقد ندوة بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بعنوان"إدماج الرجال"،تلتها ندوة بدار الرعاية الاجتماعية ،للتعريف بمرحلة المراهقة والصحة النفسية،بالإضافة إلى ندوة ثالثة بأحد المصانع،و تناولت محور حقوق المرأة العاملة،فيما تم تنظيم قافلة سكانية وطبية بقرية الأنصار اهناسيا تخللتها ندوات توعوية وتثقيفية عن الختان والزواج المبكر وغيرها ، بجانب تنظيم يوم رياضى بمركز شباب ناصر بحضور 50 شاب وفتاة،بجانب لقاءات عن التمكين الاجتماعى للمرأة لفتيات مدرسة ومعهد التمريض،وعقد لقاء بالجامعة التكنولوجية،فضلا عن ندوة توعوية بمقر مدرسة ببا الفنية بنات،علاوة على تدريب 40 من وحدات الحماية على كيفية رصد ووضع خطة تدخلات علاجيةلبعض قضايا العنف،بجانب تدريب 80 مثقفة صحية ورائدة ريفية على آليات رصد جريمة ختان الإناث والزواج المبكر.

فى ختام اللقاء تم تكريم عددا من مسؤولى الجهات والقطاعات التنفيذية ممن شاركوا فى تنفيذ فعاليات وأنشطة الحملة،حيث قام نائب المحافظ بتسليمهم شهادات تقدير، نظير تعاونهم فى تقديم كافة التيسيرات" التى وجه بها المحافظ" لإنجاح الحملة وتسهيل أعمال تنظيم وعقد الفعاليات والمشاركة فيها، وموجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهود فى هذا الشأن .