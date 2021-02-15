مياه قنا تعلن بدء المرحلة الثانية لتركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد

قنا - صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بدء تركيب المرحلة الثانية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية بمحافظة قنا .

وأكد المهندس رجب عرفه خليل ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، أن مبادرة تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس تأتى فى إطار جهود الدولة المبذولة فى الحفاظ على مياه النيل ، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة التنمية المحلية .

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة ، مشيرًا إلى قيام الشركة بتركيب القطع الموفرة للإستهلاك ، وسوف تستهدف الحملة فى المرحلة الثانية المساجد والكنائس الأهلية بعدة مدن بمحافظة قنا ، وهى " مركز قفط - مركز فرشوط - مركز دشنا " ، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها .