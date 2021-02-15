مصرع طفلة غرقا داخل حوض ماكينة رى في طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها غرقا داخل حوض مياه خاص بماكينة الري في ناحية قرية التحرير دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج. تم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبومسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طفلة غرقا داخل حوض ماكينة رى بناحية قرية التحرير دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز بوصول الطفله جنا ح ا ح 3 سنة وتقيم بناحية التحرير دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبالانتقال وسؤال والدها المدعو حاتم ا ح ع 47 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكوره أمام المنزل أنزلقت قدمها وسقطت داخل حوض مياه خاص بماكينة الري الخاصة بهم مما أدي إلي غرقها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.