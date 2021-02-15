محافـظ المنوفية يوافق على غلق 5 مخابز بمراكز الباجور وأشمون وتلا ثلاثة أشهر

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق ( 4 ) مخابز بلدية بمركز تلا وناحية كفر الفرعونية ومحلة سبك بمركز أشمون، لمدة ثلاثة أشهر لوجود عجز فى المخزون الاستراتيجى من الدقيق البلدى ومخالفتهم التوجيه الوزارى رقم ( 15 ) لسنة 2020، الذى يلزم صاحب المخبز الإحتفاظ بالرصيد الاستراتيجى من الدقيق البلدى قدره حصة يومان.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز بناحية كوم الضبع بمركز الباجور لمدة ثلاث شهور لتكرار المخالفة، وإنتاجه خبز بلدى ناقص الوزن، ومخالفته التوجيه الوزارى رقم (30) لسنة 2020.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .