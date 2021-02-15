محافظة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء لوضع خطة لمجابهة السيول خلال الفترة القادمة.

وطالب المحافظ ، مدير العمليات بالمحافظة بإعداد تقرير يومي مفصل عن مدي جاهزية أجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة والحد من الخسائر إن وجدت حفاظا علي أرواح المواطنين ، وكلف محافظ جنوب سيناء ، رؤساء المدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وجميع الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإفادة لحظة بلحظة بجاهزية المعدات والأفراد ومراجعة تطهير مخرات السيول على أرض الواقع.