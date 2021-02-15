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مجانين التريند.. ضبط أم كتبت "بوست" تعرض فيه طفلتها للبيع على فيس بوك

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:18 م
مجانين التريند.. ضبط أم كتبت "بوست" تعرض فيه طفلتها للبيع على فيس بوك طفله رضيعة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تباشر نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة عرض طفلتهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكشف تحقيقات إسلام هشام وكيل أول النيابة، أن المتهمة وزوجها عرضا طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مقابل 50 ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.


عرض الأطفال للبيع على الفيس بوك

الفيس بوك

شبرا الخيمة

اب يعرض طفلته للبيع

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