اليوم السابع
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متحدثة السياحة لـ التاسعة: قروض بحد أقصى 30 مليون جنيه لأصحاب الشركات السياحية

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:09 م
متحدثة السياحة لـ التاسعة: قروض بحد أقصى 30 مليون جنيه لأصحاب الشركات السياحية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، إنه تم تحديد قروض بحد أقصى 30 مليون جنيه لأصحاب شركات السياحة، مضيفا أن الوزارة بها رقم الخط الساخن لاستقبال شكاوى العاملين فى قطاع السياحة وهو 19654.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم إطلاق مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8%.

وكانت الحكومة نجحت فى وضع آليات لمساندة القطاع السياحي والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، للتخفيف من تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت خطة إنقاذ قطاع السياحة التى تمت الموافقة عليها:

- إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي فى 31 ديسمبر 2021.

- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.

- جدولة المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد مايو 2021 وتشمل" الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه- رسوم الجعول للمراسى النهرية- رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية- رسوم حق انتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل".


متحدثة السياحة

شركات السياحة

السياحة

خط ساخن للشكاوى

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